ميسي: الانتقال للدوري السعودي كان خيارا مثيرا قبل انضمامي لإنتر ميامي

وتم اختيار النجم ليونيل ميسي كأفضل رياضي في عام 2023 من مجلة التايم الأمريكية، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وانتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، في صفقة قدرتها وسائل إعلام أمريكية بـ20 مليون دولار سنويًا، مع منحه حصة من أسهم النادي بعد اعتزاله.

وقال ميسي في حواره مع جريدة (Time) الأمريكية: "خياري الأول كان العودة لبرشلونة لكنها لم تكن ممكنة وحاولت كثيرًا لكنها لم تحدث".