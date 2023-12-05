ميسي: الانتقال للدوري السعودي كان خيارا مثيرا قبل انضمامي لإنتر ميامي
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري السعودي في الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بعد حصوله على جائزة أفضل رياضي في العالم لعام 2023، والمقدمة من جريدة (Time) الأمريكية.
وتم اختيار النجم ليونيل ميسي كأفضل رياضي في عام 2023 من مجلة التايم الأمريكية، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وانتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، في صفقة قدرتها وسائل إعلام أمريكية بـ20 مليون دولار سنويًا، مع منحه حصة من أسهم النادي بعد اعتزاله.
وقال ميسي في حواره مع جريدة (Time) الأمريكية: "خياري الأول كان العودة لبرشلونة لكنها لم تكن ممكنة وحاولت كثيرًا لكنها لم تحدث".
وعن مفاوضات ممثلي الدوري السعودي قال: "صحيح أنني فكرت كثيرًا في الانتقال إلى الدوري السعودي حيث أعرف البلد وقد أنشؤوا بطولة قوية جدًا يمكن أن تصبح دوريًا مهمًا في المستقبل القريب".
وأضاف: "بصفتي سفيرًا للسياحة في البلد كانت وجهة تجذبني خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته فيها وكيف تنمو كرة القدم في البلاد بسبب الجهود التي يبذلونها لخلق بطولة تضاف إلى بطولات النخبة".
واختتم: "لم يكن لدي سوى خيارين إمّا السعودية أو الدوري الأمريكي وكلا الخياران كانا مثيران للاهتمام بالنسبة لي، وفي النهاية فضلت الاستقرار في ميامي".
واحتفل ميسي بوصوله إلى الولايات المتحدة بتسجيله 11 هدفا في 7 مباريات في بطولة الدوري الأمريكي.
كما أكد ميسي أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستكون صعبة من الناحية الواقعية، كونه سيصبح بعمر الـ39 عاما خلال المونديال، ولكن في حينها سيحدّد مشاركته من عدمها.