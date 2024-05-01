ظهره للمرمى.. رونالدو يسجل هدفًا عالميًا في الخليج (فيديو)

وصعد الهلال إلى النهائي بعد فوزه أمس على الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

يذكر أن النصر فاز 1-صفر على مضيفه الخليج في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي غاب عن قيادة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب وعكة صحية، وتولى مساعده فيتور سيفرينو المهمة مؤقتا، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.

ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.