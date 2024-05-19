بسبب البليهي.. النصر السعودي يتحرك بعد نشر خطاب مزور

قرر نادي النصر السعودي إجراء تحقيق للكشف عن الأطراف التي تقف وراء تسريب وثيقة يزعم أصحابها أنها خطاب رسمي من إدارة النادي قبل مباراة الفريق أمام الهلال، في الجولة 32 لدوري المحترفين السعودي.

وكان النصر والهلال تعادلا بهدف لمثله، الجمعة، في الجولة 32 من دوري روشن، قبل أن يتم تداول خطاب منسوب لشركة النصر تطالب فيه المدير التنفيذي للشركة بتخصيص حارس يتولى مراقبة مدافع الهلال علي البليهي بين شوطي المباراة وبعد نهايتها، وتقوم وظيفته أساسا على منع البليهي من القيام بحركاته الاستفزازية، خاصة غرز العلم في دائرة منتصف الملعب.

وراجت في مواقع التواصل وثيقة لخطاب من الإدارة القانونية لشركة النصر، المالكة لنادي النصر السعودي، تطالب بتعيين "بودي غارد" لمراقبة علي البليهي ومنعه من القيام بتلك الحركة، قبل أن يتضح أن تلك الوثيقة وهمية، وأن إدارة النصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة من قام بتزوير هذا الخطاب ومن أيده.