بسبب البليهي.. النصر السعودي يتحرك بعد نشر خطاب مزور
قرر نادي النصر السعودي إجراء تحقيق للكشف عن الأطراف التي تقف وراء تسريب وثيقة يزعم أصحابها أنها خطاب رسمي من إدارة النادي قبل مباراة الفريق أمام الهلال، في الجولة 32 لدوري المحترفين السعودي.
وكان النصر والهلال تعادلا بهدف لمثله، الجمعة، في الجولة 32 من دوري روشن، قبل أن يتم تداول خطاب منسوب لشركة النصر تطالب فيه المدير التنفيذي للشركة بتخصيص حارس يتولى مراقبة مدافع الهلال علي البليهي بين شوطي المباراة وبعد نهايتها، وتقوم وظيفته أساسا على منع البليهي من القيام بحركاته الاستفزازية، خاصة غرز العلم في دائرة منتصف الملعب.
وراجت في مواقع التواصل وثيقة لخطاب من الإدارة القانونية لشركة النصر، المالكة لنادي النصر السعودي، تطالب بتعيين "بودي غارد" لمراقبة علي البليهي ومنعه من القيام بتلك الحركة، قبل أن يتضح أن تلك الوثيقة وهمية، وأن إدارة النصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة من قام بتزوير هذا الخطاب ومن أيده.
وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، في حسابه على منصة "إكس"، إن الإدارة القانونية للنادي ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من قام بتزوير هذا الخطاب ومن أيده، مضيفا أن المشكلة تكمن في أن البعض يسلم عقله للآخرين ويصدقه.
وتداولت جماهير الهلال عدة مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر شخصا في الملعب، ويبدو من هيئته وبنيته العضلية الضخمة أنه "بودي غارد"، يقف بالقرب من منطقة منتصف الملعب لمنع تكرار أي احتفالات من لاعبي الهلال.
وكان الهلال حرم النصر من الفوز عليه في قمة الجولة 32 وتكبيده أول خسارة في الموسم الحالي، إذ تعادل الصربي ميتروفيتش في آخر لحظات المباراة للهلال من ركلة جزاء، ليبقي سجل فريقه خاليا من الهزائم منذ انطلاق السباق.