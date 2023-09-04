مقتل جيلبرتو هرنانديز مدافع بنما في حادث إطلاق نار
جيلبرتو هرنانديز قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون، أمس الأحد.
أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون، أمس الأحد.
ولعب هرنانديز (26 عاما) لفريق أتلتيكو إندبندنتي دي لا تشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.
وقال اتحاد بنما في بيان: "يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز".
وأضاف: "يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتلتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هرنانديز قُتل خلال إطلاق نار في مدينة كولون، كما أُصيب سبعة أشخاص آخرين.
وقالت الشرطة في بيان، اليوم الإثنين، إنها "ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم وقعت الأحد في مقاطعة كولون".