مقتل جيلبرتو هرنانديز مدافع بنما في حادث إطلاق نار

أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون، أمس الأحد.

ولعب هرنانديز (26 عاما) لفريق أتلتيكو إندبندنتي دي لا تشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.

وقال اتحاد بنما في بيان: "يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز".