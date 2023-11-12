هل قصد لويس إنريكي انتقاد مبابي رغم إحرازه "هاتريك" في فوز سان جيرمان على ريمس؟

على الجانب الآخر، أشارت إذاعة "RMC"، أن إنريكي دائمًا ما يميل للفكاهة والسخرية في حديثه، قائلة في تحليلها للموقف: "يجب مراعاة لمسة من الفكاهة في التصريحات، ثم يأتي التحفيز من جانب المدرب بهدف تشجيع كيليان مبابي على التفوق على نفسه بشكل أكبر".

يذكر أن تقارير أشارت مؤخرًا، إلى أن مبابي سيعقد اجتماعًا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن هذا الاجتماع كان مقررًا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرًا.

وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.