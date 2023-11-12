هل قصد لويس إنريكي انتقاد مبابي رغم إحرازه "هاتريك" في فوز سان جيرمان على ريمس؟
قللت الصحف الفرنسية من تأثير التصريحات التي اعتبرها البعض هجومية من لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، تجاه نجم فريقه كيليان مبابي، رغم تألقه وتسجيله 3 أهداف في الفوز على ريمس، مساء أمس السبت، في الدوري الفرنسي.
مبابي سجل 3 أهداف "هاتريك" في انتصار سان جيرمان على مضيفه استاد ريمس 3-0، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.
وبفضل "هاتريك" مبابي، استطاع باريس سان جيرمان الانفراد بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي هذا الموسم.
قال إنريكي عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "لست سعيدًا بكيليان مبابي، ليس لدي ما أقوله عن الأهداف، لكنه يستطيع مساعدة الفريق بطريقة أخرى، سأتحدث معه أولًا، لكنها محادثات خاصة، كيليان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكننا نريد المزيد، نريد منه أن يفعل المزيد".
وتساءلت صحيفة "dailymercato" عن سر انتقاد المدرب الإسباني للاعبه الفرنسي، قائلة: "ما الذي يشير إليه مدرب إسبانيا السابق؟ هل هو قلة الجهد في الجانب الدفاعي أم قلة التأثير في المباراة عندما يضغط فريقه كما كانت الحال أمام ريمس أو خلال مباريات دوري أبطال أوروبا؟ هل هذه طريقة لدغدغة نجمه، إذ أشارت صحيفة (ليكيب) في تحليلها للقاء أن أسلوب اللعب الشخصي للغاية لمبابي أصبح موضع تساؤل من قبل بعض زملائه بعد الهزيمة في ميلانو؟".
على الجانب الآخر، أشارت إذاعة "RMC"، أن إنريكي دائمًا ما يميل للفكاهة والسخرية في حديثه، قائلة في تحليلها للموقف: "يجب مراعاة لمسة من الفكاهة في التصريحات، ثم يأتي التحفيز من جانب المدرب بهدف تشجيع كيليان مبابي على التفوق على نفسه بشكل أكبر".
يذكر أن تقارير أشارت مؤخرًا، إلى أن مبابي سيعقد اجتماعًا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.
وأوضحت التقارير أن هذا الاجتماع كان مقررًا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرًا.
وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.