الجمهور لن يرحمه.. صلاح يهدر فرصة غريبة للغاية (فيديو)

وفي الدقيقة 39 كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف، وتهيأت الكرة لمحمد صلاح لينفرد بمرمى الخصم.

ولعب صلاح الكرة من فوق الحارس برعونة، وفشل في هز الشباك بعد أن مرت الكرة بجوار القائم؛ ما جعله عرضة لانتقادات جماهير ليفربول.

وسجل ليفربول هدفًا وحيدًا حتى الآن، أحرزه النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

وتعرض ليفربول لخسارة كبيرة على أرضه في لقاء الذهاب حيث فاز أتالانتا 3-0، لتتعقد آمال الريدز في التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.