الوحدة يتخطى الجيش الملكي ويصعد لدور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية
تأهل نادي الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، بعد فوزه 3-صفر على ضيفه الجيش الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني.
تقدم الوحدة بعد مرور ربع ساعة بواسطة الأرجنتيني فاكوندو دانييل من ضربة رأس في غياب أي رقابة عليه، إثر تمريرة عرضية من سهيل المنصوري من الجهة اليسرى.
وأضاف المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 54 إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، وارتباك تام لخط الدفاع.
وفقد ربيع حريمات قائد الجيش الملكي السيطرة على الكرة في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرز البرازيلي الان ماركيز الهدف الثالث بعد أن لعب الكرة من فوق الحارس أيوب بولبير.
بهذا الفوز، يتأهل الوحدة لدور المجموعات الذي تستضيفه ثلاث مدن بالسعودية، بعد انتصاره 3-صفر في مجموع المباراتين، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.
وانضم الوحدة بذلك للمجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من مواجهة الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني.
وهذه ثالث بطولة يغادرها الجيش الملكي مبكرا بعد خروجه من دور الثمانية لكأس العرش، ومن نفس الدور بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتتبقى له مسابقة واحدة هي الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب الوداد قبل خمس جولات من النهاية.