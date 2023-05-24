الوحدة يتخطى الجيش الملكي ويصعد لدور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية

تقدم الوحدة بعد مرور ربع ساعة بواسطة الأرجنتيني فاكوندو دانييل من ضربة رأس في غياب أي رقابة عليه، إثر تمريرة عرضية من سهيل المنصوري من الجهة اليسرى.

وأضاف المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 54 إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، وارتباك تام لخط الدفاع.

وفقد ربيع حريمات قائد الجيش الملكي السيطرة على الكرة في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرز البرازيلي الان ماركيز الهدف الثالث بعد أن لعب الكرة من فوق الحارس أيوب بولبير.