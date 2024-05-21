مفاجأة في مستقبل تشافي مع برشلونة

وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي على الاستمرار.

لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، أن مستقبل تشافي، لا يزال قيد المناقشة في إدارة برشلونة.

وقال رومانو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "مستقبل تشافي لا يزال قيد المناقشة داخليًّا في برشلونة".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون الاجتماع بين الرئيس لابورتا والمدير الفني حاسمًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله".

وتابع: "يظل رافا ماركيز وهانسي فليك خيارين في قائمة برشلونة في حال قرّرا الانفصال عن تشافي".