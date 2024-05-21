مفاجأة في مستقبل تشافي مع برشلونة
لا يزال مستقبل تشافي هرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بنادي برشلونة، مثار جدل في النادي الكتالوني، بعد الاتفاق معه على التجديد، ثم الانقلاب عليه من قبل خوان لابورتا رئيس النادي، واتخاذه قرارًا برحيل المدرب الشاب.
وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي على الاستمرار.
لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.
وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، أن مستقبل تشافي، لا يزال قيد المناقشة في إدارة برشلونة.
وقال رومانو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "مستقبل تشافي لا يزال قيد المناقشة داخليًّا في برشلونة".
وأضاف: "من المتوقع أن يكون الاجتماع بين الرئيس لابورتا والمدير الفني حاسمًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله".
وتابع: "يظل رافا ماركيز وهانسي فليك خيارين في قائمة برشلونة في حال قرّرا الانفصال عن تشافي".
وفي الموسم الحالي، خرج برشلونة خالي الوفاض بعد أن غادر المنافسة على كل البطولات.
ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عامًا، إذ شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبًا، بما في ذلك 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و8 ألقاب للدوري الإسباني.