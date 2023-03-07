ميسي بطلًا لمسلسل للرسوم المتحركة

وحطَّم ميسي الرقم القياسي لأكبر ظهور في المونديال بـ 26 مباراة خاضها وأحرز 98 هدفًا في 172 مباراة مع منتخب بلاده ، إضافة إلى 474 هدفًا في 520 مباراة مع ناديه السابق برشلونة.

ومنذ عام 2021 ، لعب ميسي مع باريس سان جيرمان، إذ سجل 18 هدفًا في 46 مباراة ، وفاز أيضًا بسبع كرات ذهبية لأفضل لاعب التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" وذلك في رقم قياسي.

وسيتم إنتاج المسلسل بالإنجليزية والإسبانية والعديد من اللغات الأخرى. سيشرف قسم المحتوى المتميز في شركة سوني، والذي ينتج بالشراكة مع شركة "ليو ميسي" على تطوير وتوزيع المسلسل.

وشركة "سوني للترفيه والموسيقى" أيضًا منتج بودكاست وأنتجت العديد من الأفلام الوثائقية، ولكن هذا المسلسل سيمثل أول خطوة لها في الرسوم المتحركة.