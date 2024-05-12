الدعيع يفجر مفاجأة مدوية: قد نرى ميسي ومبابي في الهلال (فيديو)
فجر محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، مفاجأة قد تكون سعيدة لجماهير "الزعيم" بشأن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وشهدت الكرة السعودية، الفترة الماضية طفرة كبيرة على مستوى التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تم ضم كريستيانو رونالدو وساديو ماني لصفوف النصر، ونيمار ومالكوم وميتروفيتش للهلال.
ومن المنتظر أن يشارك الهلال في النسخة المقبلة من مونديال الأندية 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين 32 فريقا للمرة الأولى.
وقال محمد الدعيع في تصريحات تلفزيونية: "من المنتظر أن يحصل الهلال على دعم أكبر من الناحية المالية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ومن الممكن أن نشاهد ليونيل ميسي بقميص الهلال وهو نفس الأمر بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي، وهذا مجرد توقعات مني وليس معلومات".
وأضاف: "كل هذه أمور واردة لأن الهلال سيمثل السعودية في المونديال، وأعتقد أن الزعيم لديه القدرة على تقديم صورة مشرفة في المسابقة".
وأشار: "الهلال لا يخشى مواجهة ريال مدريد أو برشلونة أومانشستر سيتي، وسيظهر ذلك خلال مونديال الأندية فهو يستطيع الفوز على هؤلاء العمالقة".
وأردف: "الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار في مختلف المراكز من الفئة الأولى، وبالتالي فهو يستطيع تحقيق الفوز على الأندية الكبرى.. ومباراة العين كان لها ظروفها الخاصة والخسارة واردة لأي فريق في العالم".
وكان ميسي قريبا بالفعل الموسم الماضي من الانتقال للهلال قبل أن يغير وجهته ويختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
أما مبابي فأصبح بالفعل لاعبا حرا في الانتقال للنادي الذي يريده بعدما أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان، مع قرب تأكيدات الصحف العالمية باقترابه من ريال مدريد الإسباني.