الدعيع يفجر مفاجأة مدوية: قد نرى ميسي ومبابي في الهلال (فيديو)

فجر محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، مفاجأة قد تكون سعيدة لجماهير "الزعيم" بشأن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الكرة السعودية، الفترة الماضية طفرة كبيرة على مستوى التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تم ضم كريستيانو رونالدو وساديو ماني لصفوف النصر، ونيمار ومالكوم وميتروفيتش للهلال.

ومن المنتظر أن يشارك الهلال في النسخة المقبلة من مونديال الأندية 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين 32 فريقا للمرة الأولى.