ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتجاوز قادش ويعيد فارق النقاط مع ريال مدريد

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من سيرجي روبيرتو.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل 15 هدفًا في أول 19 مباراة له في الليغا وبات ثاني أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في الليغا في القرن الـ21 بعد كريستيانو رونالدو (15 هدفًا في 17 مباراة في موسم 2009/2010)".

ووفقًا لشبكة "أوبتا" أيضًا، فإن سيرجي روبرتو سجل وصنع في نفس المباراة في الليغا لأول مرة على الإطلاق خلال 221 مباراة خاضها.

وأضافت أن روبرتو سجل 3 أهداف في 13 مباراة في الليغا تحت قيادة تشافي هيرنانديز، بعد أن أحرز 5 أهداف فقط في مبارياته الـ208 السابقة في ذات البطولة.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 59 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد على أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، يوم الخميس، وقد تعادلا 2/2 على الذهاب.

ولعب برشلونة 22 مباراة في الليغا فاز في 19 منها وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة.