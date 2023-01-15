تشهد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو.. موعد مباراة النصر والاتفاق

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر الماضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو سجل 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.