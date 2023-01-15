تشهد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو.. موعد مباراة النصر والاتفاق
يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة لأول مرة مع ناديه النصر.
وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الطائي والشباب بسبب إيقافه مباراتين خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاتفاق، يوم الأحد المقبل 22 يناير 2023 الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتلعب المباراة لحساب الجولة الـ14 من الدوري السعودي.
وأكد رودي غارسيا، مدرب النصر، مشاركة رونالدو للمرة الأولى بقميص "العالمي" أمام الاتفاق، وقال غارسيا عقب التعادل 0/0 مع الشباب، أمس السبت: "رونالدو سيكون حاضرا أمام الاتفاق".
ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 30 نقطة من 13 مباراة ويتقدم بنقطتين عن الاتحاد الثاني.
وكان آخر تتويج للنصر بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، قبل أن يحتفظ الهلال باللقب 3 مرات متتالية.
وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر الماضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو سجل 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.