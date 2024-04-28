أكد تفوقه.. ميسي يصعب مهمة رونالدو في اللحاق به
قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز ثمين على نيو إنغلاند ريفيليوشن، بنتيجة (4-1) بالدوري الأمريكي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، كما أكد النجم الأرجنتيني تفوقه على غريمه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بتحطيم عدة أرقام قياسية.
ونجح ميسي في تسجيل هدفين في المباراة بالدقيقتين الـ32 والـ68، كما سجل لويس سواريز هدفًا في الدقيقة الـ89 بهدف من صناعة ميسي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد وصل ليونيل ميسي إلى 1200 تمريرة حاسمة في مسيرته قدمها خلال 1057 مباراة.
كما تفوق ميسي بهدفيه على كريستيانو رونالدو في تسجيل أكبر عدد من الأهداف دون ركلات جزاء في التاريخ بواقع 723 هدفًا للنجم الأرجنتيني مقابل 721 للدون.
كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يسهم في 16 هدفًا خلال أول 7 مباريات له في الموسم.
ميسي كسر رقم الفرنسي تييري هنري، زميله السابق بنادي برشلونة الإسباني، الذي أسهم بـ13 هدفًا في عام 2012.
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة مجموعة الشرق بالدوري الأمريكي من 11 مباراة.
وحقق إنتر ميامي انتصاره الثالث على التوالي.
كما صعد ميسي إلى قمة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 9 أهداف.