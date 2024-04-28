أكد تفوقه.. ميسي يصعب مهمة رونالدو في اللحاق به

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز ثمين على نيو إنغلاند ريفيليوشن، بنتيجة (4-1) بالدوري الأمريكي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، كما أكد النجم الأرجنتيني تفوقه على غريمه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بتحطيم عدة أرقام قياسية.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين في المباراة بالدقيقتين الـ32 والـ68، كما سجل لويس سواريز هدفًا في الدقيقة الـ89 بهدف من صناعة ميسي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد وصل ليونيل ميسي إلى 1200 تمريرة حاسمة في مسيرته قدمها خلال 1057 مباراة.