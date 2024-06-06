باريس سان جيرمان يعوض رحيل مبابي بمهاجم مانشستر سيتي
تحرك نادي باريس سان جيرمان، بشكل عاجل، لتعويض رحيل هدافه كيليان مبابي، والذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.
وانضم مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الإثنين الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات في أوروبا أن نادي باريس سان جيرمان "مهتم بقوة" بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة فريق العاصمة الفرنسية، استفسرت بالفعل عن موقف ألفاريز صاحب الـ24 عامًا.
واختتم: "مان سيتي يريد الاحتفاظ باللاعب.. وسيتحدث مع حاشيته حول ذلك".
ويلعب ألفاريز بصفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2022قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.
ويجلس اللاعب الأرجنتيني احتياطيًا، لزميله النرويجي إيرلينغ هالاند، حيث أكد اللاعب أكثر من مرة أنه يريد الحصول على فرصة كافية للعب.