باريس سان جيرمان يعوض رحيل مبابي بمهاجم مانشستر سيتي

وانضم مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الإثنين الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات في أوروبا أن نادي باريس سان جيرمان "مهتم بقوة" بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة فريق العاصمة الفرنسية، استفسرت بالفعل عن موقف ألفاريز صاحب الـ24 عامًا.

واختتم: "مان سيتي يريد الاحتفاظ باللاعب.. وسيتحدث مع حاشيته حول ذلك".