بيلينغهام يصعد إلى حافلة منتخب أوكرانيا عن طريق الخطأ (فيديو)

في موقف طريف، صعد جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، إلى حافلة نظيره الأوكراني، عقب المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين في بولندا بسبب عدم خوض منتخب أوكرانيا مبارياته في ملعبه بسبب الحرب ضد روسيا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ افتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق أولكساندر زينتشنكو، وتعادل لإنجلترا كايل ووكر محرزًا أول أهدافه الدولية.