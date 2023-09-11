بيلينغهام يصعد إلى حافلة منتخب أوكرانيا عن طريق الخطأ (فيديو)
في موقف طريف، صعد جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، إلى حافلة نظيره الأوكراني، عقب المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.
وأقيمت المباراة بين المنتخبين في بولندا بسبب عدم خوض منتخب أوكرانيا مبارياته في ملعبه بسبب الحرب ضد روسيا.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ افتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق أولكساندر زينتشنكو، وتعادل لإنجلترا كايل ووكر محرزًا أول أهدافه الدولية.
وعقب المباراة، تم تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بيلينغهام وهو يسير متجهًا إلى موقف الحافلات ليقوم مباشرة بالصعود لأول حافلة تقابله، وكان بجواره أحد إداريي المنتخب الذي حاول اللحاق به وتنبيهه إلى أنه صعد للمكان الخاطئ.
ونزل بيلينغهام فورًا من الحافلة وهو يبتسم، ليتجه مباشرة إلى حافلة منتخب إنجلترا.
بهذا التعادل الأول لإنجلترا بعد أربع انتصارات، حافظ "الأسود الثلاثة" على صدارة المجموعة الثالثة مع 13 نقطة، فيما بقيت أوكرانيا ثانية مع سبع نقاط ومباراة أقلّ.
وعلى صعيد ريال مدريد، حقق بيلينغهام انطلاقة رائعة في مسيرته مع الميرنغي، حيث سجل صاحب الـ20 عامًا في أول أربع مباريات له في الدوري الإسباني، ليحرز خمسة أهداف ويصنع هدفًا واحدًا، بما في ذلك أهداف الفوز ضد سيلتا فيغو وخيتافي.