الأهلي يتهم مرتضى منصور بالتحريض على فريق الكرة في السودان
تقدم النادي الأهلي المصري، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وقناة نادي الزمالك.
وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن سبب الشكوى يعود إلى تصريحات مرتضى منصور التي تضمنت تحريضات علانية ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان، وتسخين الأجواء بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة.
وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام الهلال في السودان، في المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري على ملعب الجوهرة الزرقاء معقل نادي الهلال، وهو ما استنكره رئيس الزمالك في تصريحات صحفية.
وحسب بيان الأهلي: "حاول رئيس الزمالك في تصريحاته أن يلوح للجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجامل الأهلي ورفض حضورهم المباراة".
وتابع الأهلي في بيانه :"يعلم رئيس الزمالك وكل الأندية المشاركة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو من قرر إقامة المباراة المشار إليها دون جماهير، لأن ملعب الجوهرة الزرقاء الذي تقام عليه لا تتوافر فيه شروط السلامة التي حددها الاتحاد الأفريقي".
وعن شكوى قناة الزمالك، برر الأهلي شكواه إلى المجلس الأعلى للإعلام بقيام القناة أيضًا ببث الاتهامات والادعاءات الباطلة لبعض وسائل الإعلام والصحف السودانية بحق النادي الأهلي بهدف الإساءة إلى تاريخه، حسب بيان النادي.
وطالب الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين، حرصًا على وحدة الصف وعدم حدوث فتنة بين الجماهير المصرية.
كان النادي الأهلي قد حرك شكوتين ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما وصفه بالتجاوزات في حق بعثته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ووزير الخارجية المصري.