الأهلي يتهم مرتضى منصور بالتحريض على فريق الكرة في السودان

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن سبب الشكوى يعود إلى تصريحات مرتضى منصور التي تضمنت تحريضات علانية ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان، وتسخين الأجواء بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة.

وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام الهلال في السودان، في المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري على ملعب الجوهرة الزرقاء معقل نادي الهلال، وهو ما استنكره رئيس الزمالك في تصريحات صحفية.

وحسب بيان الأهلي: "حاول رئيس الزمالك في تصريحاته أن يلوح للجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجامل الأهلي ورفض حضورهم المباراة".