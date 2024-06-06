حازم محمد يسجل هدفا مذهلا في مباراة الإمارات ونيبال (فيديو)
سجل حازم محمد نجم المنتخب الإماراتي، هدفًا مذهلا، في شباك نيبال، خلال مباراة المنتخبين مساء الخميس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسحقت الإمارات منتخب نيبال برباعية دون رد من بينها ثنائية لحارب عبد الله اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في السعودية.
وسجل حازم محمد الهدف الرابع لمنتخب الإمارات بطريقة مذهلة، حيث استغل تقدم حارس نيبال، وسدد كرة قوية من منتصف الملعب، لتسكن الشباك، في الدقيقة 75.
وحافظت الإمارات على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات وضمنت التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027. ولا يزال رصيد نيبال خاليا من النقاط.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 11 يونيو حزيران إذ تلتقي الإمارات مع البحرين في دبي واليمن مع نيبال في الدمام.