حازم محمد يسجل هدفا مذهلا في مباراة الإمارات ونيبال (فيديو)

وسحقت الإمارات منتخب نيبال برباعية دون رد من بينها ثنائية لحارب عبد الله اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في السعودية.

وسجل حازم محمد الهدف الرابع لمنتخب الإمارات بطريقة مذهلة، حيث استغل تقدم حارس نيبال، وسدد كرة قوية من منتصف الملعب، لتسكن الشباك، في الدقيقة 75.