تدخل عنيف من لاعب فلامنغو على مارسيلو بعد مهارة رائعة (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فلومينينسي وفلامنغو، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي، تدخلًا عنيفًا من قبل لويز أراوخو، على قدم مارسيلو، الظهير الأيسر لفلومينينسي.
ووفقًا للفيديو الذي نشرته بضع وسائل إعلام برازيلية، يوم الاثنين، فقد شهدت الدقيقة الـ93 قيام النجم البرازيلي مارسيلو بمراوغة مهارية رائعة بتمرير الكرة بين قدمي لويز أراوخو، نجم فلامنغو.
وبدا أن الأمر أغضب أراوخو كثيرًا ليقوم بتدخل قوي على قدم مارسيلو ويسقطه أرضًا.
وتدخَّل الحكم على الفور ليشهر البطاقة الصفراء في وجه أراوخو، قبل أن يستدعيه الـ"VAR"، ويقرر الحكم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة نظرًا لقوة التدخل.
وخرج مارسيلو مصابًا، وحلَّ مكانه، فيليبي دي أندرادي.
وتعادل فلامنغو مع فلومينينسي سلبيًّا، ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد فلومينينسي إلى 25 نقطة في المركز السادس.
وكان مارسيلو دافع سابقًا عن ألون ريال مدريد لنحو 15 عامًا، قبل أن يعود إلى فلومينينسي في فبراير الماضي بعد رحلة قصيرة جدًّا في أولمبياكوس اليوناني.