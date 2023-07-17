تدخل عنيف من لاعب فلامنغو على مارسيلو بعد مهارة رائعة (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فلومينينسي وفلامنغو، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي، تدخلًا عنيفًا من قبل لويز أراوخو، على قدم مارسيلو، الظهير الأيسر لفلومينينسي.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته بضع وسائل إعلام برازيلية، يوم الاثنين، فقد شهدت الدقيقة الـ93 قيام النجم البرازيلي مارسيلو بمراوغة مهارية رائعة بتمرير الكرة بين قدمي لويز أراوخو، نجم فلامنغو.