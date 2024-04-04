الشارقة يودع كأس رئيس الإمارات واتحاد كلباء يطيح بالعين (فيديو)

ودّع الشارقة حامل اللقب منافسات كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بخسارته (4 ـ3) أمام شباب الأهلي، في مباراة مثيرة من الدفعة الثانية والأخيرة لدور الثمانية، اليوم الأربعاء، ليرافق بذلك وصيفه العين الذي ودع المسابقة أيضا بخسارته (2 ـ 1) أمام اتحاد كلباء.

وكان بوسع الشارقة حامل كأس رئيس الإمارات لموسم 2022 ـ 2023 أن يحسم اللقاء لصالحه بعد تقدمه في مناسبتين، فبعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل بقذيفة مدوية من ماركوس ميلوني في الدقيقة الأولى من المباراة، عاد شباب الأهلي ليرد بواسطة هدافه ايجور جيسوس في الدقيقة السابعة.

واستعاد لوانزينيو التقدم للشارقة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، إلا أن يوري سيزار تعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 58.