الشارقة يودع كأس رئيس الإمارات واتحاد كلباء يطيح بالعين (فيديو)
ودّع الشارقة حامل اللقب منافسات كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بخسارته (4 ـ3) أمام شباب الأهلي، في مباراة مثيرة من الدفعة الثانية والأخيرة لدور الثمانية، اليوم الأربعاء، ليرافق بذلك وصيفه العين الذي ودع المسابقة أيضا بخسارته (2 ـ 1) أمام اتحاد كلباء.
وكان بوسع الشارقة حامل كأس رئيس الإمارات لموسم 2022 ـ 2023 أن يحسم اللقاء لصالحه بعد تقدمه في مناسبتين، فبعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل بقذيفة مدوية من ماركوس ميلوني في الدقيقة الأولى من المباراة، عاد شباب الأهلي ليرد بواسطة هدافه ايجور جيسوس في الدقيقة السابعة.
واستعاد لوانزينيو التقدم للشارقة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، إلا أن يوري سيزار تعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 58.
وتمكن يحيي الغساني من منح شباب الأهلي التقدم للمرة الأولى في المباراة، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد ارتداد الكرة إليه من حارس الشارقة، لكن لوان بيريرا استطاع إدراك التعادل للشارقة في الدقيقة 78 بعد ضربة مقصية رائعة.
ومن ضربة رأس رائعة، إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، سجل جيسوس هدف الفوز لشباب الأهلي وهدفه الثاني في اللقاء، مانحا فريقه بطاقة المربع الذهبي في أعقاب مواجهة مثيرة.
ويلعب شباب الأهلي مع النصر في قبل النهائي، بعد فوز الأخير على عجمان 2-1 في الدور ذاته، الثلاثاء.
وفي المباراة الأخيرة للدور ربع النهائي، فاز اتحاد كلباء بهدفين لهدف واحد على العين.
وجاء الهدف الأول للفريق المضيف اتحاد كلباء من الإيراني مهدي قايدي، بعد أن تسلّم الكرة من تمريرة متقنة على حدود منطقة الجزاء وأرسلها من فوق حارس العين في الشباك بالدقيقة 13.
وسجل قايدي الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليحتسب بعدها الحكم المخالفة ويسجل اللاعب الإيراني من علامة الجزاء، قبل أن يقلص جوسنا لوليندو الفارق للعين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة عرضية رائعة من بندر الأحبابي.
وسيلعب اتحاد كلباء في الدور قبل النهائي مع الوصل، الذي فاز، الثلاثاء، على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمانية.