إنزو ماريسكا يخلف بوكيتينو في تدريب تشيلسي
اقترب الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب ليستر سيتي، من تولي مقاليد الإدارة الفنية، لفريق كرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
تشيلسي أعلن في وقت سابق رحيل بوكيتينو، بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن إدارة تشيلسي وافقت على تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق.
وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الاتفاقية تتم الآن بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2029".
وأوضح: "الصفقة مدتها خمس سنوات، وسيتضمن العقد أيضًا خيارًا للتمديد حتى يونيو 2030".
واختتم: "من المقرر أن يدفع تشيلسي رسوم الشرط الجزائي إلى ليستر".
وبدأ تشيلسي الموسم بشكل سيئ ووجد نفسه في النصف السفلي من الترتيب رغم إنفاقه أكثر من أي ناد في أوروبا على التعاقدات، إذ بلغ إنفاقه 400 مليون جنيه إسترليني (508.28 مليون دولار).
وأنفق بولي وكليرليك أكثر من مليار دولار على اللاعبين منذ استحواذهم على النادي في عام 2022، حيث ذهبت معظم النفقات إلى اللاعبين الشباب الذين يوقعون عقودًا طويلة الأجل مع تطلعهم لبناء فريق للمستقبل.