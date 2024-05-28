إنزو ماريسكا يخلف بوكيتينو في تدريب تشيلسي

تشيلسي أعلن في وقت سابق رحيل بوكيتينو، بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن إدارة تشيلسي وافقت على تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الاتفاقية تتم الآن بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2029".

وأوضح: "الصفقة مدتها خمس سنوات، وسيتضمن العقد أيضًا خيارًا للتمديد حتى يونيو 2030".

واختتم: "من المقرر أن يدفع تشيلسي رسوم الشرط الجزائي إلى ليستر".