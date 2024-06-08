ألونسو الأسرع في اليوم الأول من التجارب الحرة بجائزة كندا الكبرى

سجل فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن وبطل العالم مرتين، أسرع لفة في اليوم الأول من التجارب الحرة بجائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، والذي تأثر بهطول الأمطار.

واستغل ألونسو، الذي حل في المركز الـ15 في التجارب الحرة الأولى التي تأثرت بالأمطار، الظروف الجافة في بداية التجارب الحرة الثانية ليسجل زمنا قدره دقيقة واحدة و15.810 ثانية، متفوقا بفارق نصف ثانية تقريبا على جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال راسل: "لقد كان من الصعب الاستفادة كثيرا من التجارب الحرة في الجائزة الكبرى إذ تغيرت الظروف في كل لفة، في البداية كان الرذاذ يتساقط، بعدها بدأت الحلبة تجف، ثم هطلت الأمطار مجددا.

"كانت السيارة بحالة جيدة إجمالا، لكننا سنعرف موقعنا بالنسبة للآخرين اليوم".