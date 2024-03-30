آثار الحجامة تظهر على ساق رونالدو (صورة)

ظهرت آثار الحجامة على ساق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي.

ونشر النصر صورا لرونالدو في تدريبات الفريق، أمس الجمعة، حيث ظهرت بقع واضحة فوق الركبة اليسرى تؤكد خضوع رونالدو لجلسات الحجامة.

ويبدو أن رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، أجرى جلسات حجامة خلال الأيام الأخيرة، حيث حصل على أيام راحة بعد فوز النصر على الأهلي 1/0 سجله النجم البرتغالي.

وغاب رونالدو عن فوز منتخب بلاده البرتغال 5/2 على السويد وديا، قبل أن يلحق بمباراة البرتغال التي خسرها 0/2 أمام السويد وديا أيضا.