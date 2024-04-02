من هي يارا الحقباني التي ظهرت رفقة كريستيانو رونالدو؟ (صورة)

نشرت يارا الحقباني، نجمة التنس السعودية، صورة لها رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر منصة "إنستغرام"، حيث لاقت الصورة انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا أن الصورة في مرافق تدريبات نادي النصر، وظهرت اللاعبة بملابس التدريب، رفقة رونالدو، ووضعت إيموجي لكرة التنس بجانب كرة القدم.

واحترفت يارا الحقباني رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية، فقد مثّلت المملكة في بطولات "الجونيور" والـ"فيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات.