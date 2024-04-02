من هي يارا الحقباني التي ظهرت رفقة كريستيانو رونالدو؟ (صورة)
نشرت يارا الحقباني، نجمة التنس السعودية، صورة لها رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر منصة "إنستغرام"، حيث لاقت الصورة انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدا أن الصورة في مرافق تدريبات نادي النصر، وظهرت اللاعبة بملابس التدريب، رفقة رونالدو، ووضعت إيموجي لكرة التنس بجانب كرة القدم.
واحترفت يارا الحقباني رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية، فقد مثّلت المملكة في بطولات "الجونيور" والـ"فيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات.
والحقباني على أعتاب العشرين من عمرها، وقد تعلمت التنس في سن مبكرة بدعم وتشجيع من عائلتها، حيث يحترف شقيقان لها التنس، قبل أن تبرز في السنوات القليلة الماضية كواحدة من أفضل لاعبات التنس السعوديات.
وحققت "يارا" الكثير من الإنجازات في مسيرتها الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث توجت بذهبية التنس في بطولة دورة الألعاب السعودية مرتين على التوالي، وتوجت بلقب كأس بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات في البحرين ورومانيا.
كما مثلت السعودية في كأس بيلي جين كينغ، وهي المرة الأولى للسعودية في مشاركتها بهذه البطولة، كما شاركت في منافسات الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.
إلى ذلك، يستعد النصر لمواجهة نظيره أبها في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الثلاثاء.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، فيما يقبع أبها في المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 22 نقطة.
والتقى الفريقان 17 مرة في جميع المسابقات، حقق النصر الفوز في 11 مباراة، بينما فاز أبها في مباراتين، وتعادلا في 4 مباريات.