ليفربول يعلن رحيل اثنين من نجوم الفريق رسميًا
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيل اثنين من نجوم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي رسائل وداعية للثنائي الإسباني تياغو ألكانتارا والكاميروني جويل ماتيب.
وقال حساب ليفربول عبر منصة x :" سيودّع جويل ماتيب الفريق هذا الصيف بعد 8 مواسم ساعد خلالها النادي بلحظات لا تنسى".
وأكد حساب الريدز أيضًا أن رحلة تياغو ألكانتارا مع الفريق انتهت بشكل رسمي مع انقضاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
وانضم ماتيب إلى ليفربول قادمًا من شالكه الألماني، في صيف 2016، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز على رأسها دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019 بجانب لقب السوبر الأوروبي وأيضًا الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.
واستقدم ليفربول لاعبه تياغو ألكانتارا بعد مشوار مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، وانضم اللاعب إلى صفوف الريدز في صيف 2020.
وبدأ ليفربول خطته لتخفيض أعمار لاعبي الفريق بعد الاستغناء عن خدمات ماتيب وتياغو ألكانتارا.
وارتبطت بعض أسماء لاعبي ليفربول بالرحيل عن صفوف الريدز، عقب نهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، حيث دخلوا حسابات عدة أندية سعودية.
ويرحل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي أيضًا.