ليفربول يعلن رحيل اثنين من نجوم الفريق رسميًا

وانضم ماتيب إلى ليفربول قادمًا من شالكه الألماني، في صيف 2016، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز على رأسها دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019 بجانب لقب السوبر الأوروبي وأيضًا الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

واستقدم ليفربول لاعبه تياغو ألكانتارا بعد مشوار مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، وانضم اللاعب إلى صفوف الريدز في صيف 2020.

وبدأ ليفربول خطته لتخفيض أعمار لاعبي الفريق بعد الاستغناء عن خدمات ماتيب وتياغو ألكانتارا.

وارتبطت بعض أسماء لاعبي ليفربول بالرحيل عن صفوف الريدز، عقب نهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، حيث دخلوا حسابات عدة أندية سعودية.

ويرحل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي أيضًا.