الهلال يحقق 4 أرقام قياسية في طريقه نحو التتويج بالدوري السعودي

فاز نادي الهلال على الفتح (3 ـ1) الجمعة في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين ليقترب أكثر من أي وقت مضى من إحراز لقب الدوري لموسم 2023 ـ 2024، وللمرة 19 في تاريخه.

وبتحقيقه الفوز عدد 26 في مسيرته لهذا الموسم، حقق زملاء سالم الدوسري 4 أرقام قياسية جديدة في تاريخ الدوري السعودي وذلك بعد أن حققوا أعلى عدد من الانتصارات (26) وهو الرقم الذي بإمكانهم أن يدعموه في مبارياتهم الست المقبلة.

كما حقق الهلال أعلى عدد من النقاط في تاريخ بطل الدوري برصيد 80 نقطة حتى الآن فضلا عن أفضل خط هجوم بتسجيله 86 هدفا في 28 مباراة.