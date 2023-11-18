ليبرون جيمس يسجل 35 نقطة ويقود ليكرز للفوز على بليزرز

وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية أيضا، قاد جويل إمبيد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 126-116 بتسجيله 32 نقطة، وتقديم ثماني تمريرات حاسمة، والاستحواذ على سبع كرات مرتدة.

وبهذا الانتصار، أوقف فيلادلفيا مسيرة هزائم استمرت في مباراتين متتاليتين.

وأضاف توبياس هاريس 29 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة للفريق الفائز، وأحرز زميله تريسي ماكسي 19 نقطة.

وكان تراي يانج أفضل مسجلي أتلانتا هوكس برصيد 22 نقطة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف زميله جايلن جونسون 18 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وفي مباريات أخرى، فاز سكرامنتو كينجز على سان أنطونيو سبيرز 129-120 في ملعب الأخير، وفاز كليفلاند كافاليرز على ضيفه ديترويت بيستونز 108-100، وتغلب أورلاندو ماجيك على شيكاجو بولز 103-97 في شيكاجو.