ليبرون جيمس يسجل 35 نقطة ويقود ليكرز للفوز على بليزرز
سجل ليبرون جيمس 35 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود فريقه لوس أنغليس ليكرز للفوز خارج ملعبه على بورتلاند تريل بليزرز 107-95 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.
وأضاف لاعب ليكرز أنطوني ديفيز 16 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وسجل زميله دانجيلو راسل 14 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.
وساهم تاورين برينس وكريستيان وود في فوز الفريق الزائر بعشر نقاط لكل منهما، ليحقق ليكرز الفوز الرابع في خمس مباريات.
وسجل جيريمي جرانت 24 نقطة لبليزرز الذي خسر للمرة السادسة على التوالي. وأضاف دياندر أيتون 17 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأحرز شيدون شارب 17 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة.
وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية أيضا، قاد جويل إمبيد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 126-116 بتسجيله 32 نقطة، وتقديم ثماني تمريرات حاسمة، والاستحواذ على سبع كرات مرتدة.
وبهذا الانتصار، أوقف فيلادلفيا مسيرة هزائم استمرت في مباراتين متتاليتين.
وأضاف توبياس هاريس 29 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة للفريق الفائز، وأحرز زميله تريسي ماكسي 19 نقطة.
وكان تراي يانج أفضل مسجلي أتلانتا هوكس برصيد 22 نقطة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف زميله جايلن جونسون 18 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة.
وفي مباريات أخرى، فاز سكرامنتو كينجز على سان أنطونيو سبيرز 129-120 في ملعب الأخير، وفاز كليفلاند كافاليرز على ضيفه ديترويت بيستونز 108-100، وتغلب أورلاندو ماجيك على شيكاجو بولز 103-97 في شيكاجو.