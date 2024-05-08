الأفضل في تاريخ سان جيرمان.. أسطورة منتخب فرنسا يرد على استهداف مبابي
وصف النجم تيري هنري، أسطورة منتخب فرنسا وأرسنال الإنجليزي الحملات التي تستهدف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بأنها "مجانبة للحقيقة ومجانية في حق أفضل لاعب في باريس سان جيرمان لكل الأوقات" وفق قوله.
وتعرض كيليان مبابي إلى هجمات لاذعة عقب ظهوره المخيب في مواجهتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال، واللتين حقق فيهما بروسيا دورتموند التأهل للنهائي بعد التقدم في دورتموند ثم باريس (1 ـ 0) و (1 ـ 0).
وهاجم عدد من لاعبي فرنسا السابقين مبابي بحدة عبر وسائل الإعلام، حتى أن المهاجم السابق لفرنسا كريستوف دوغاري وصف الهداف الحالب للدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بأنه "لاعب بوظيفة روبوت، ولا يملك شيئا من جمالية كرة القدم."
وقال تيري هنري، المدرب الحالي لمنتخب فرنسا الأولمبي الذي يستعد لخوض مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024 في يوليو وأغسطس المقبلين: "
وكشف هنري خلال تحليل مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند لشبكة (CBS) قائلا: "هو أعظم لاعب في تاريخ البي آس جي، هناك أعين تنظر فقط لنصف الحقيقة".
وتابع: "البعض يتساءل بعد الخروج أمام دورتموند ما إذا كان مبابي لا يزال من بين أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، هذا أمر لا يستحق النقاش، إنه اللاعب رقم واحد، وأفضل لاعب في تاريخ النادي بالنسبة لي".
وأوضح بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 مع فرنسا: "هذا رأيي وأدافع عنه بقوة، كيليان مبابي، مع التأثير الذي أحدثه في كرة القدم العالمية، ومع ما فعله حتى الآن في باريس، هو أفضل لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان".
ويستعد مبابي الذي سجل خلال الموسم الحالي 43 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان فريقه نحو ريال مدريد الإسباني وفق تقارير قريبة من الفريق الملكي.