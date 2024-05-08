الأفضل في تاريخ سان جيرمان.. أسطورة منتخب فرنسا يرد على استهداف مبابي

وصف النجم تيري هنري، أسطورة منتخب فرنسا وأرسنال الإنجليزي الحملات التي تستهدف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بأنها "مجانبة للحقيقة ومجانية في حق أفضل لاعب في باريس سان جيرمان لكل الأوقات" وفق قوله.

وتعرض كيليان مبابي إلى هجمات لاذعة عقب ظهوره المخيب في مواجهتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال، واللتين حقق فيهما بروسيا دورتموند التأهل للنهائي بعد التقدم في دورتموند ثم باريس (1 ـ 0) و (1 ـ 0).

وهاجم عدد من لاعبي فرنسا السابقين مبابي بحدة عبر وسائل الإعلام، حتى أن المهاجم السابق لفرنسا كريستوف دوغاري وصف الهداف الحالب للدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بأنه "لاعب بوظيفة روبوت، ولا يملك شيئا من جمالية كرة القدم."

وقال تيري هنري، المدرب الحالي لمنتخب فرنسا الأولمبي الذي يستعد لخوض مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024 في يوليو وأغسطس المقبلين: "