وفاة الغاني رافائيل دوامينا عقب سقوطه في إحدى المباريات بالدوري الألباني (فيديو)

شهدت بطولة الدوري الألباني واقعة مأساوية، اليوم السبت، إثر وفاة الغاني رافائيل دوامينا، أثناء خوضه مباراة فريقه إيغانيتا أمام بارتيزاني، ضمن منافسات الدوري الألباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" نقلا عن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، فإن دوامينا تعرض لأزمة حادة وسقط على الأرض مغشياً عليه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ونقله رجال الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، ولكن محاولات إنقاذه فشلت تماماً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يكشف سقوط اللاعب الغاني على أرضية الملعب دون أي التحام مع أحد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من سقوطه.

وهرول لاعبو الفريقين نحو دوامينا فور سقوطه، بالإضافة إلى حكم اللقاء، الذي طلب تدخل الجهاز الطبي لإنعاش اللاعب، كما اقتحمت سيارة الإسعاف الملعب للحاق بمهاجم المنتخب الغاني، ولكن دون جدوى ليتوفى بسبب قصور في القلب، حيث خضع لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان في عام 2020، قبل إزالته بعد عامين تقريبًا.