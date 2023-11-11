وفاة الغاني رافائيل دوامينا عقب سقوطه في إحدى المباريات بالدوري الألباني (فيديو)
شهدت بطولة الدوري الألباني واقعة مأساوية، اليوم السبت، إثر وفاة الغاني رافائيل دوامينا، أثناء خوضه مباراة فريقه إيغانيتا أمام بارتيزاني، ضمن منافسات الدوري الألباني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" نقلا عن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، فإن دوامينا تعرض لأزمة حادة وسقط على الأرض مغشياً عليه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ونقله رجال الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، ولكن محاولات إنقاذه فشلت تماماً.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يكشف سقوط اللاعب الغاني على أرضية الملعب دون أي التحام مع أحد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من سقوطه.
وهرول لاعبو الفريقين نحو دوامينا فور سقوطه، بالإضافة إلى حكم اللقاء، الذي طلب تدخل الجهاز الطبي لإنعاش اللاعب، كما اقتحمت سيارة الإسعاف الملعب للحاق بمهاجم المنتخب الغاني، ولكن دون جدوى ليتوفى بسبب قصور في القلب، حيث خضع لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان في عام 2020، قبل إزالته بعد عامين تقريبًا.
ووفقا لتقارير صحفية فإن دوامينا تعرض للأزمة الثالثة خلال مسيرته، إذ سبق أن كانت الأخطر عندما تعرض لأزمة حادة في عام 2021، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مشاركته في مباراة كأس النمسا، وذلك عندما كان يرتدي قميص نادي بلاو فايس لينز النمساوي.
وفي يناير 2020، خضع اللاعب الغاني لعملية جراحية في سرقسطة وتم تركيب جهاز للصدمات الكهربائية في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبًا، وأوصى الأطباء اللاعب حينها بضرورة عدم ممارسة كرة القدم مرة أخرى لكنه أصر بعد ذلك على استكمال مشواره قبل وفاته اليوم.
وبدأ رافائيل دوامينا مسيرته الكروية بانضمامه إلى نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي في عام 2013-2014، ثم انضم إلى نادي ليفرينغ الناشط في دوري الدرجة الثانية النمساوي، ومن ثم واصل مسيرته مع نادي زيورخ السويسري، قبل انتقاله إلى الدوري الإسباني.
وفي الموسمين الأخيرين، لعب دوامينا لنادي إغناتيا الألباني، وسجل معه 24 هدفاً، بما في ذلك 3 أهداف في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وساهم بـ10 تمريرات حاسمة من خلال مشاركته في أقل من 40 مباراة مع الفريق.