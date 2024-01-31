أهداف مباراة إيران وسوريا (فيديو)

تقدم مهدي طارمي لمنتخب إيران في مباراته مع منتخب سوريا في دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

وجاء هدف مهدي طارمي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وتعادل عمر خريبين لسوريا من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 62.

وصعد منتخب سوريا إلى دور الـ16 عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وصعد ضمن أفضل 4 منتخبات، في حين تصدر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

والمتأهل من هذه المباراة سيلعب في ربع النهائي مع منتحب اليابان.