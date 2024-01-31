احتفال لاعبي سوريا
احتفال لاعبي سوريارويترز

أهداف مباراة إيران وسوريا (فيديو)

المتأهل من هذه المباراة سيلعب في ربع النهائي مع منتحب اليابان.

تقدم مهدي طارمي لمنتخب إيران في مباراته مع منتخب سوريا في دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

وجاء هدف مهدي طارمي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وتعادل عمر خريبين لسوريا من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 62.

وصعد منتخب سوريا إلى دور الـ16 عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وصعد ضمن أفضل 4 منتخبات، في حين تصدر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

والمتأهل من هذه المباراة سيلعب في ربع النهائي مع منتحب اليابان.

المنتخب الإيراني
كأس آسيا 2023
المنتخب السوري

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