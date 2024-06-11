ليفربول يتحرك لتجنب مفاجأة غير متوقعة من محمد صلاح
يترقب ليفربول الإنجليزي حسم مستقبل لاعبه المصري محمد صلاح في الموسم المقبل 2024 – 2025 الأخير في عقده مع النادي.
وقال الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر شبكة (GIVEMESPORT) إن الاتجاه الأقرب لدى محمد صلاح الاستمرار للموسم الأخير مع انتهاء عقده مع ليفربول بغض النظر عن تجديد العقد من عدمه.
وأضاف: "ليفربول أعطى الأولوية لتجديد عقود الثلاثي محمد صلاح وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد".
وتلقى صلاح عدة عروض للرحيل إلى دوري روشن منذ بداية الموسم الماضي، ورفض ليفربول رحيل اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
وأكد الصحفي الأمريكي أن إدارة ليفربول تسعى لحسم مستقبل محمد صلاح خوفًا من مفاجأة غير متوقعة للاعب المصري بالرحيل المجاني عن الريدز إلى الدوري السعودي عقب نهاية عقده مع الفريق.
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عبر شبكة (GIVEMESPORT) عن متابعة ليفربول للتعاقد مع يوهان باكايوكو نجم آيندهوفن الهولندي.
وأشار إلى أن المدرب الجديد لفريق ليفربول الهولندي آرني سلوت يرحب بالتعاقد مع باكايوكو من أجل تأمين مستقبل الفريق حال رحيل صلاح.