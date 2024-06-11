ليفربول يتحرك لتجنب مفاجأة غير متوقعة من محمد صلاح

وتلقى صلاح عدة عروض للرحيل إلى دوري روشن منذ بداية الموسم الماضي، ورفض ليفربول رحيل اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكد الصحفي الأمريكي أن إدارة ليفربول تسعى لحسم مستقبل محمد صلاح خوفًا من مفاجأة غير متوقعة للاعب المصري بالرحيل المجاني عن الريدز إلى الدوري السعودي عقب نهاية عقده مع الفريق.