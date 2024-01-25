هجوم من وكيل صلاح على "المؤثرين" الذين حاولوا إسقاطه
شنّ رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، رسالة عقب رحيل مهاجم ليفربول عن معسكر الفراعنة المشارك في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.
وغادر صلاح معسكر منتخب مصر لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في كوت ديفوار.
وتعرض محمد صلاح لحملة من الانتقادات، بعد تصريح يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، وفي حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية، وذلك دون خروج أي تصريح رسمي من اتحاد الكرة المصري.
وكتب رامي عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف ويسقطون على الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيا ويتوسلون إليه من أجل متابعتهم أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والإعجاب".
وأضاف: "أود شكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف والذين أشاروا إلى مدى سخافة وتدني ذلك، لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين.. والأهم من ذلك وإلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية التي ساعدتم في إنشائها أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".
وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر، إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة وتواجه الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.
وكان ليفربول قد أعلن في بيان يوم الإثنين الماضي أن صلاح سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف فور وصوله.
ولم يعلن ليفربول أو منتخب مصر مدة غياب اللاعب لكن بيب ليندرز مساعد المدرب في النادي الإنجليزي قال إن صلاح سيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.
وقال يوم الثلاثاء: "إنها (الإصابة) تمزق في عضلات الفخذ الخلفية لذا من المتوقع أن يعود للعب خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع إذا سارت الأمور على ما يرام. (الأمر) الذي يسعدني حقا هو أن الطاقم الطبي المصري والطاقم الطبي لليفربول عملا معا وكانا على اتصال وثيق واتخذا هذا القرار".
وقال روي فيتوريا مدرب مصر إن المنتخب اتخذ القرار الأفضل بشأن صلاح لكي يعود للملاعب في أسرع وقت ممكن.
وبسؤاله عما إذا كان ليفربول قد فرض رأيه بشأن عودة صلاح للعلاج في النادي، أجاب: "ليس صحيحا أن ليفربول يفرض رأيه علينا من خلال وسيط أو أي شيء، كنا سنعلن ذلك عقب المباراة".