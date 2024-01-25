هجوم من وكيل صلاح على "المؤثرين" الذين حاولوا إسقاطه

وغادر صلاح معسكر منتخب مصر لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في كوت ديفوار.

وتعرض محمد صلاح لحملة من الانتقادات، بعد تصريح يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، وفي حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية، وذلك دون خروج أي تصريح رسمي من اتحاد الكرة المصري.

وكتب رامي عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف ويسقطون على الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيا ويتوسلون إليه من أجل متابعتهم أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والإعجاب".

وأضاف: "أود شكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف والذين أشاروا إلى مدى سخافة وتدني ذلك، لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين.. والأهم من ذلك وإلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية التي ساعدتم في إنشائها أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".