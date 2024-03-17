ديكلان رايس يفسر وجود "بقع بنية" في سرواله (صور)

كسر ديكلان رايس، نجم آرسنال، صمته بعد أن لاحظ المشجعون وجود بقعة بنية غريبة على الجزء الخلفي من سرواله.

وتأهل آرسنال إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر)، يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال حلقة أحدث بودكاست بيتر كراوتش، ترك لاعب الوسط السابق لفريقي آرسنال وبرايتون، ستيف سيدويل، رسالة صوتية لرايس على الهواء مباشرة ليطلب منه تنظيف سرواله.