الحزم يعود للدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الساحل
الحزم أكمل عقد الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي
عاد الحزم إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد فوزه على ضيفه الساحل 3-2 في الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى "يلو".
وأكمل فريق الحزم عقد الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي، بعد صعود كل من الأهلي والرياض ونادي الأخدود.
وسجل أهداف الحزم نواف البشري وأولا جون وعبد الهادي الحراجين، ليرفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة عن الأخدود والأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.
وكتب الحزم على صفحته على تويتر محتفلا بالصعود: "الحمد لله.. جمهورنا عدنا إلى مكاننا الطبيعي"، مرفقا ذلك بصورة للفريق كتب عليها "حزم الصمود.. رسميا إلى دوري روشن (المحترفين)".
وتأهل الحزم إلى دوري روشن مع أندية الأهلي والأخدود والرياض.
وكان الحزم قد هبط الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.