الحزم يعود للدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الساحل

وأكمل فريق الحزم عقد الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي، بعد صعود كل من الأهلي والرياض ونادي الأخدود.

وسجل أهداف الحزم نواف البشري وأولا جون وعبد الهادي الحراجين، ليرفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة عن الأخدود والأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وكتب الحزم على صفحته على تويتر محتفلا بالصعود: "الحمد لله.. جمهورنا عدنا إلى مكاننا الطبيعي"، مرفقا ذلك بصورة للفريق كتب عليها "حزم الصمود.. رسميا إلى دوري روشن (المحترفين)".