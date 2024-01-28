نتائج رويال رامبل.. كودي رودز بطلا للعام الثاني على التوالي (فيديو)

شهدت نزالات رويال رامبل 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الأحد، مواجهات قوية بين المصارعين، حيث توج كودي رودز بطلا للمنافسة للعام الثاني على التوالي.

ورويال رامبل هو حدث سنوي يقام في عالم المصارعة المحترفة WWE، وتتميز هذه المعركة بأنها مباراة فريدة من نوعها؛ إذ يتم إدخال المصارعين في الحلبة بشكل تتابعي، كما يجب على المصارع البقاء داخل الحلبة أطول فترة ممكنة، وإخراج جميع المصارعين الآخرين عن طريق رميهم من فوق الحبال إلى خارج الحلبة.

كما أن جميع الفائزين فى مهرجان رويال رامبل يتوجهون مباشرة إلى حدث "راسلمينيا 40" الذي سيقام في شهر أبريل المقبل.

وفي نزالات الرجال الملكية، التي ضمت سي إم بانك ضد كودي رودز، والمصارع شينسكي نكامورا ضد بوبي لاشلي وأيضا تواجد دور ماكنتاير، حقق كودي رودز اللقب ليتوج بطلا للمنافسة للعام الثاني على التوالي.