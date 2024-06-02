رغم خسارة 3 ألقاب.. رونالدو يستعرض إنجازاته مع النصر في موسم 2023ـ 2024
خسر النجم البرتغالي، وهداف دوري المحترفين السعودي كريستيانو رونالدو أمس الجمعة لقبا جديدا هو الثالث خلال الموسم الحالي، وذلك عندما فاز عليه غريمه الهلال بركلات الترجيح (5 ـ 4) في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية المباراة إثر 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
وخسر النصر السعودي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية الثلاث التي آلت جميع ألقابها لفائدة الهلال في موسم تاريخي حصد فيه الدوري والكأس وكأس السوبر (2023).
وانهار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكيا بعد خسارة فريقه النصر السعودي لقب كأس الملك لموسم 2023 ـ 2024 أمام غريمه الهلال، المتوج منذ أيام قليلة بلقب دوري المحترفين.
ومع ذلك، وبعد أقل من يوم نشر أسطورة الكرة البرتغالية صورا على حسابه في إنستغرام تضمنت استعراضا لإنجازاته خلال موسم 2023 ـ 2024 مع النصر.
ونشر رونالدو صورة لأول ألقابه مع النصر وذلك في أغسطس الماضي عندما أحرز على كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال نفسه في النهائي بركلات الترجيح.
كما نشر صورة لعدد أهدافه مؤكدا أنه يجمع الأرقام القياسية دون هوادة بما أنه سجل 50 هدفا في 51 مباراة خلال العام الحالي.
وتضمن منشور نجم النصر السعودي صورة لحصوله على جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024 عندما سجل 35 هدفا مع الفريق وهو أعلى معدل تهديفي في تاريخ المسابقة، فضلا عن صناعة 11 هدفا، مضيفا في صورة أخرى أنه وفريقه سيعودون بشكل أقوى لإحراز الألقاب وإسعاد الجماهير السعودية.
وبلغ النصر مع رونالدو نهائي كأس الملك بجانب إنهاء الدوري في مركز الوصافة والمشاركة في كأس السوبر، فيما خرج من سباق دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.