رغم خسارة 3 ألقاب.. رونالدو يستعرض إنجازاته مع النصر في موسم 2023ـ 2024

خسر النجم البرتغالي، وهداف دوري المحترفين السعودي كريستيانو رونالدو أمس الجمعة لقبا جديدا هو الثالث خلال الموسم الحالي، وذلك عندما فاز عليه غريمه الهلال بركلات الترجيح (5 ـ 4) في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية المباراة إثر 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وخسر النصر السعودي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية الثلاث التي آلت جميع ألقابها لفائدة الهلال في موسم تاريخي حصد فيه الدوري والكأس وكأس السوبر (2023).

وانهار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكيا بعد خسارة فريقه النصر السعودي لقب كأس الملك لموسم 2023 ـ 2024 أمام غريمه الهلال، المتوج منذ أيام قليلة بلقب دوري المحترفين.