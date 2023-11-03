لأسباب تأديبية.. استبعاد أحمد فتوح وصبحي والزناري من مباراة الزمالك وزد

ونشرت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية تقريرًا، اليوم الجمعة، قالت فيه إن استبعاد الثلاثي يأتي لـ"أسباب تأديبية" لخروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن، ليلة أمس الخميس".

وقام إداري الفريق بإبلاغ عبد الواحد السيد، مدير الكرة، بالأمر الذي قرر توقيع عقوبات فورية عليهم.

وعلى الفور، تم إبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة، بواقعة خروج الثلاثي من المعسكر ليلا، ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي.

ووفقًا للقناة المصرية، فقد تواصل مدير الكرة بالزمالك مع اللاعبين، وعاد صبحي والزناري إلى المعسكر في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، مع عدم التزام فتوح بالمجيء مبكرًا.