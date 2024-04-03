مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم مباريات مثيرة في الدوريات الأوروبية المختلفة، مساء اليوم الأربعاء.
ويلتقي متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن مع نظيره فورتونا دوسلدورف، وفي فرنسا يلتقي متصدر الدوري أيضًا باريس سان جيرمان بفريق رين.
بينما يشهد نصف نهائي كأس إيطاليا مواجهة كروية مثيرة تجمع بين فريقي فيورنتينا وأتالانتا.
ويستمر صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي آرسنال مع لوتون تاون، ويصطدم مانشستر سيتي بأستون فيلا.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
كأس ألمانيا
باير ليفركوزن ضد فورتونا دوسلدورف - 09:45 مساء - Dubai Sports 1 HD.
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان ضد رين - 10:10 مساء - beIN Sports HD 4
كأس إيطاليا
فيورنتينا ضد أتلانتا - 10:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي
الفتح ضد الاتفاق - 10:00 مساء - SSC1 HD.
الشباب ضد الرياض - 10:00 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد ضد برايتون - 09:30 مساء - beIN Sports HD 8.
آرسنال ضد لوتون تاون - 09:30 مساء - beIN Sports HD 2.
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 10:15 مساء - beIN Sports HD