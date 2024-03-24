"لا إله إلا الله".. لاعب برشلونة يلفت الانتباه بتعليق على هدف زميله (صورة)

لفت أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة، بتعليقه على هدف رائع سجله زميله السنغالي ميكا فاي لصالح منتخب بلاده في شباك في مرمى الجابون، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب لا ليكورن في أميان بفرنسا.

وسدد فاي، نجم برشلونة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، تصويبة صاروخية بيسراه لتسكن شباك حارس الجابون الذي فشل في التعامل معها.