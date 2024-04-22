مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

قد يُحسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في قمة ميلانو لأول مرة اليوم الاثنين لكن المضيف ميلان سيعقد العزم على تأجيل احتفالات غريمه إنتر ميلان باللقب التي لا مفر منها.

وسيطر إنتر على اللقب بحلول أوائل شهر مارس ومنذ ذلك الحين أصبح مشجعوه يحملون الآلات الحاسبة الخاصة بهم في يد وقائمة المباريات في اليد الأخرى ويحلمون بالجولة 33 وإمكانية حسم الدوري يوم القمة لكي تكون لا تنسى.

كما يستضيف روما منافسه بولونيا إذ يسعى الفريقان إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا. ويحتل بولونيا المركز الرابع متقدما بأربع نقاط على روما، الذي أكد أن المدرب دانييلي دي روسي سيبقى في منصبه الموسم المقبل.

وتتبقى لروما مباراة مؤجلة بعد أن توقفت مباراته أمام أودينيزي في الدقيقة 72 يوم الأحد حين كانت النتيجة 1-1، بعد سقوط إيفان نديكا مدافع ساحل العاج على أرض الملعب، وقد خرج المدافع من المستشفى منذ ذلك الحين.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة