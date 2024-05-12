مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدور الأحد قمة مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال والتي سيكون لها تأثير كبير على صراع اللقب الثنائي بين فريق المدفعجية ومانشستر سيتي.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي فريقا أتالانتا وروما في مباراة لتحسين المراتب المؤهلة للمسابقات الأوروبية، أما إفريقيا فالموعد سيكون مع لقاء الذهاب لنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS سيلتا فيغو، الساعة 05.15، على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد VS أرسنال، الساعة 06:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ فولسبورغ، الساعة 06.30 مساء ، على قناة beIN Sports HD 5.

بوخوم ـ باير ليفركوزن، الساعة 08.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS سالرنيتانا، الساعة 07:00 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1

أتالانتا VS روما، الساعة 09:45 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1