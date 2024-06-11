ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل نجمه

فتحت إدارة ريال مدريد الباب أمام رحيل أحد نجوم الفريق الإسباني في الموسم المقبل.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد في اللقاء النهائي.