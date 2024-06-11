ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل نجمه
فتحت إدارة ريال مدريد الباب أمام رحيل أحد نجوم الفريق الإسباني في الموسم المقبل.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد في اللقاء النهائي.
وأكدت صحيفة (ريليفو) الإسبانية أن إدارة ريال مدريد منفتحة لمناقشة عروض الاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2025، كما أن النادي الإسباني لم يتفاوض مع اللاعب لتجديد عقده.
وأوضحت أن ريال مدريد يرى أن ميندي يملك جودة عالية كلاعب كرة قدم ولكن الإصابات عطلت مسيرته.
وانضم ميندي إلى ريال مدريد قادماً من ليون الفرنسي في صيف 2018.
وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عاماً في 37 مباراة خلال الموسم الماضي على صعيد كافة البطولات وسجل هدفا وحيدا.