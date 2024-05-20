ريال مدريد السبب.. اعتراف خطير من تشافي
اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بأن أبرز أسباب فشل فريقه هذا الموسم في حصد أي بطولة هو قوة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.
وحسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم بجولة، بفوزه على رايو فاليكانو 3-0، علماً أن ذلك يؤهله لخوض كأس السوبر الإسباني.
وراجت تقارير خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل تشافي؛ إذ أشارت إلى توتر العلاقة بينه وبين خوان لابورتا، رئيس النادي، بسبب التصريحات التي أدلى بها الإسباني، قبل مباراة الخميس الماضي أمام ألميريا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة رايو فاليكانو: "ما تغير هذا الموسم هو ريال مدريد، لقد قدم موسمًا تاريخيًا، نحن نقاتل ضد أحد أفضل الفرق، إنهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، نحن نتنافس ضد فريق خارق".
وسُئل تشافي عن هتافات من مشجعين لبرشلونة، مؤيّدة له ومناهضة للرئيس لابورتا، فأوضح: "لم يعجبني ذلك، لا أحبّ الهتاف ضد أي شخص مرتبط بالنادي، يجب أن نكون متحدين، وحماستي لم تتغير".
وتابع: "منذ 3 أسابيع قررنا الاستمرار؛ لأنني لاحظت ثقة الإدارة، بي. لم يتغير شيء".
وأشار: "هنا يوجد ضجيج دائمًا، هناك العديد من وسائل الإعلام التي تغطي النادي، ويجب قبول ذلك، إنهم يجعلونك تشعر بأنك صغير، لكن ما نفعله هو ما يجب فعله وهو الفوز".
وكانت إذاعة RAC-1 أشارت إلى أن لابورتا هنأ تشافي على نيل المركز الثاني، وأبلغه بأنه سيلتقيه الأسبوع المقبل بعد مواجهة إشبيلية في المرحلة الأخيرة من الدوري، من أجل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، وضمن الوصافة خلف ريال مدريد قبل جولة الختام.