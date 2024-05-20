ريال مدريد السبب.. اعتراف خطير من تشافي

اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بأن أبرز أسباب فشل فريقه هذا الموسم في حصد أي بطولة هو قوة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.

وحسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم بجولة، بفوزه على رايو فاليكانو 3-0، علماً أن ذلك يؤهله لخوض كأس السوبر الإسباني.

وراجت تقارير خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل تشافي؛ إذ أشارت إلى توتر العلاقة بينه وبين خوان لابورتا، رئيس النادي، بسبب التصريحات التي أدلى بها الإسباني، قبل مباراة الخميس الماضي أمام ألميريا.