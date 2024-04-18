موعد مباراتي ريال مدريد وبايرن ميونخ
رد ريال مدريد الصاع لمضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ونجح ريال مدريد في رد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً في مدريد في طريقه إلى اللقب الاول في تاريخه.
واكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف النهائي بعدما حجز كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بطاقات التأهل على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.
موعد مباراتي ريال مدريد وبايرن ميونخ
ستقام مباراة الذهاب يوم الموافق 30 أبريل الجاري على ملعب اليانز أرينا معقل البايرن.
مباراة الإياب يوم الأربعاء 8 مايو على ملعب سانتياغو بيرنابيو.