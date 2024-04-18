موعد مباراتي ريال مدريد وبايرن ميونخ

ونجح ريال مدريد في رد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً في مدريد في طريقه إلى اللقب الاول في تاريخه.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف النهائي بعدما حجز كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بطاقات التأهل على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.