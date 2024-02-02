لماذا يصاب لاعبو برشلونة بكثرة؟

نشرت صحيفة "سبورت"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن كثرة إصابات لاعبي برشلونة الموسم الحالي.

وعانى برشلونة من 5 إصابات عضلية حتى الآن، في العام 2024، ووفقًا للصحيفة فقد حدد الجهاز الفني بقيادة تشافي أسباب المشكلة.

ولعب برشلونة أول مباراة رسمية، في 2024 في 4 يناير، بمواجهة لاس بالماس، ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم، أي بعد مرور شهر تقريبًا، تعرض 5 من لاعبي برشلونة لإصابات عضلية، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب جدًا على الفريق تقديم الأداء الأمثل.

وأول من أصيب من لاعبي برشلونة كان إينيغو مارتينيز، وذلك بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب أمام بارباسترو.