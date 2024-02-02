لماذا يصاب لاعبو برشلونة بكثرة؟
نشرت صحيفة "سبورت"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن كثرة إصابات لاعبي برشلونة الموسم الحالي.
وعانى برشلونة من 5 إصابات عضلية حتى الآن، في العام 2024، ووفقًا للصحيفة فقد حدد الجهاز الفني بقيادة تشافي أسباب المشكلة.
ولعب برشلونة أول مباراة رسمية، في 2024 في 4 يناير، بمواجهة لاس بالماس، ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم، أي بعد مرور شهر تقريبًا، تعرض 5 من لاعبي برشلونة لإصابات عضلية، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب جدًا على الفريق تقديم الأداء الأمثل.
وأول من أصيب من لاعبي برشلونة كان إينيغو مارتينيز، وذلك بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب أمام بارباسترو.
واحتلت رافينيا المركز الثاني في قائمة مصابي برشلونة، وأصيب الجناح البرازيلي في نصف نهائي كأس السوبر أمام أوساسونا في 11 يناير.
وتعرّض رافينيا لنفس الإصابة التي تعرض لها إينيغو مارتينيز ونفس الإصابة التي تعرض لها، في العام 2023.
لكن الأكثر خطورة في برشلونة هو إصابة أليخاندرو بالدي، في 25 يناير، أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.
وقالت "سبورت" إن تمزقًا في وتر الركبة في الفخذ الأيمن أدى لخضوع بالدي لعملية جراحية ونهاية موسمه.
وبعد يوم واحد، اضطُر سيرجي روبرتو للغياب بسبب بعض الانزعاج في وتر العرقوب، وكان آخر من أصيب فيران توريس.
وأصيب توريس أمام أوساسونا في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى وسيغيب لمدة شهر.
الجدول المزدحم
وقالت "سبورت" إن هناك قلقًا بين الجهاز الفني لبرشلونة من كثرة الإصابات في فترة قصيرة، ما جعل بعض الأنظار تتجه للإعداد البدني بقيادة إيفان توريس.
لكن برشلونة يرى أن تفسير زيادة الإصابات في يناير يعود إلى سبب آخر.
ويرى برشلونة أن جدول المباريات المزدحم هو السبب الأول في زيادة الإصابات، حيث سيكون برشلونة قد لعب 10 مباريات، في الفترة بين 4 يناير و3 فبراير.
ولدى الجهاز الفني لبرشلونة بعض الانزعاج من اختيار مواعيد مباريات الدوري الإسباني، على سبيل المثال، بعد أن لعب برشلونة، يوم الأربعاء، أمام أوساسونا، سيواجه ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد، رغم أن الأسبوع المقبل سيكون برشلونة بلا مباريات.
كما سيلعب برشلونة أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 21 فبراير، ثم سيواجه خيتافي، يوم السبت 24 فبراير، رغم أن النادي الكتالوني طلب تأجيل مواجهة خيتافي إلى يوم الأحد 25 فبراير.
الرحلات
بالإضافة إلى جدول المباريات المزدحم في يناير، يسلط الجهاز الفني الضوء على حقيقة لعب الفريق مرتين فقط من تلك المباريات على ملعب مونتجويك.
ويرى برشلونة أن كثرة السفر يمثل عاملاً مهمًا، وكان له تأثير كبير في إصابات لاعبيه.
دقائق اللعب
ويعتقد الجهاز الفني لبرشلونة أن هناك عاملاً آخر في زيادة إصابات لاعبي الفريق وهي كثرة عدد دقائق اللعب التي يخوضها عدد معين من اللاعبين.
وعلى سبيل المثال، شارك فيران توريس في المباريات التسع التي أقيمت في 2024، وشارك أساسيًا في المباريات السبع الأولى وقرر تشافي إراحته أمام فياريال، لكن النتيجة أجبرته على الدخول في الدقيقة 58.
أما بالدي، وقبل إصابته أمام أتلتيك بلباو، فلعب كل الدقائق في 5 من 6 مباريات لعبها برشلونة، في 2024، قبل إصابته.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن الجهاز الفني لبرشلونة يرى أنه لم يقم بعملية التدوير بشكل مناسب بسبب قلة عدد اللاعبين لديه.