تأييد خصم أربع 4 نقاط من نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نوتنغهام فورست لم ينجح في استئنافه ضد إلغاء خصم أربع نقاط تتعلق بانتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري موسم 2022-2023.
أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة بخصم أربع نقاط من نوتنغهام فورست بعد الانتهاك الذي اعترف به النادي لقواعد الربح والاستدامة
وتقدم نوتنغهام بالاستئناف بعد خضم النقاط في مارس/ آذار الماضي مع تعرضه لخطر الهبوط.
ويحتل الفريق حاليا المركز 17 برصيد 29 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة قبل جولتين على نهاية الموسم.
وقالت رابطة الدوري في بيان: "أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة بخصم أربع نقاط من نوتنغهام فورست بعد الانتهاك الذي اعترف به النادي لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضافت الرابطة أن نوتنغهام اعترف بانتهاك الحد الأقصى للخسارة البالغ 61 مليون جنيه إسترليني (76.51 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني.