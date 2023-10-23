جواهر لاماسيا.. كنز برشلونة في أزمته الاقتصادية

بدأ اسم أكاديمية "لاماسيا" يتردد بقوة منذ الأمس، عقب تألق مارك غويو، لاعب برشلونة الشاب وأحدث خريجي هذه الأكاديمية، بعدما قاد البلوغرانا للفوز على أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

وتقمص اللاعب الصاعد مارك غويو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 80، وذلك في مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول بعد 23 ثانية فقط من مشاركته كبديل.

وفي ظل معاناة النادي مؤخرا من أزمة اقتصادية كبيرة أثرت على تعاقداته الفترة الماضية، وربما ستبعده عن ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، بدأ النادي يبحث عن جواهره من الشباب في أكاديمية "لاماسيا".

وكان برشلونة قد أنفق في المواسم الماضية أموالا كثيرة على التعاقد مع لاعبين لم يقدموا الإضافة المطلوبة للنادي، أبرزهم البرازيلي كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبلي، لكن الجهاز الإداري لخوان لابورتا مع مديره الرياضي الجديد البرتغالي ديكو، أعادوا هوية لاماسيا، لتستعيد كتيبة النادي من جديد سحرها وإبداعها.