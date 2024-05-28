تصريح مثير من رونالدو بشأن التحكيم في مباراة الهلال الحاسمة (فيديو)

ويوم الجمعة 31 مايو الجاري، سيكون موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يسعى النصر إلى الفوز بلقبه الأول في البطولات المحلية هذا الموسم، بعد خسارة لقب الدوري السعودي.

على الجانب الآخر، يسعى الهلال إلى تحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد دوري روشن وكأس السوبر السعودي.

وقال رونالدو، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الختامية لدوري روشن 2024، إنه يتمنى أن يكون نهائي كأس الملك "لقاءً عادلًا".

وأوضح، في حواره مع شبكة (SSC) عن نهائي كأس الملك أمام الهلال: "هدفنا هو الفوز بالكأس.. أتمنى فقط أن يكون هناك عدل في النهائي".