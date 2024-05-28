تصريح مثير من رونالدو بشأن التحكيم في مباراة الهلال الحاسمة (فيديو)
أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجواء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، الذي يقام يوم الجمعة المقبل، بعد نهاية دوري روشن.
ويوم الجمعة 31 مايو الجاري، سيكون موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يسعى النصر إلى الفوز بلقبه الأول في البطولات المحلية هذا الموسم، بعد خسارة لقب الدوري السعودي.
على الجانب الآخر، يسعى الهلال إلى تحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
وقال رونالدو، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الختامية لدوري روشن 2024، إنه يتمنى أن يكون نهائي كأس الملك "لقاءً عادلًا".
وأوضح، في حواره مع شبكة (SSC) عن نهائي كأس الملك أمام الهلال: "هدفنا هو الفوز بالكأس.. أتمنى فقط أن يكون هناك عدل في النهائي".
يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق رقمًا تاريخيًا بالدوري السعودي، بعد أن سجل هدفين في مرمى الاتحاد، اليوم الاثنين، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، برصيد 35 هدفا.
وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ دوري روشن السعودي (35 هدفا)".
وكسر رونالدو بهذا الرقم القياسي السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، الذي أحرز 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر.
كما كسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسمٍ واحد، ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة.