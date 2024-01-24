توتر شديد في علاقة ريال مدريد وبرشلونة
يعيش ناديا ريال مدريد وبرشلونة على صفيح ساخن، ويبدو أن الغريمين التقليديين للدوري الإسباني نقلا مواجهتهما الساخنة دائما على أرضية الملعب إلى ساحات القضاء وفضاء الإعلام.
ولا يفوت حاليًّا رئيسا ريال مدريد وبرشلونة، فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا، أي فرصة دون أن ينتقد كل طرف الآخر.
هجوم ريال مدريد ودخوله طرفا في "قضية نيغريرا"
بدأت المعركة الكلامية بين الثنائي منذ اندلاع أزمة "قضية نيغريرا" الشهيرة التي تورط فيها نادي برشلونة.
ويدين ريال مدريد نظيره برشلونة بسبب قضية نيغريرا، والتي تتمحور حول علاقة برشلونة المزعومة مع نيغريرا (نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام)، والمتهم فيها النادي الكتالوني بتقديم رشاوى للتحكيم.
ويشير ريال مدريد إلى أنه هناك مؤشرات على فساد رياضي على درجة غير عادية من الخطورة.
وفي مستند مكون من 29 صفحة من الادعاءات المرسلة إلى محكمة برشلونة الإقليمية، طلب ريال مدريد رفض الاستئناف الذي قدمه برشلونة على اعتبار ريال مدريد خصما في الدعوى.
ويرى ريال مدريد أن منظومة كرة القدم تضررت وهم جزء منها وليس من الضروري أن الضرر يكون قد وقع عليهم بشكل مباشر.
وورد في رسالة ريال مدريد أن النادي يشعر بالإهانة كمشارك في الليغا، ويوضح أن كل من ينظم أو يدير مسابقة يجب أن يعتبر متضررًا، من انخراط برشلونة في سلوك تحكيمي فاسد.
عدم حضور بيريز مباراة "كامب نو"
وتطورت الأزمة بين الثنائي بعدم حضور فلورنتينو بيريز لملعب "كامب نو" في مباريات الكلاسيكو الأخيرة وهي عادة كانت تحدث سابقا دائما، ورغم التقاء الثنائي مؤخرا في بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية وجها لوجه، ولكن صحيفة "سبورت" قالت في تقرير لها، إنه "لا يزال بيريز غاضبا من برشلونة وباردا مع لابورتا".
قناة ريال مدريد تهاجم تشافي
ما زاد الأمور توترا واشتعالا هو خروج قناة ريال مدريد مؤخرا بتصريحات هجومية مباشرة ضد تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، بعدما انتقد التحكيم في مباراة الريال وألميريا.
وقال خيسوس ألكايد، مدير قناة ريال مدريد: "من الغريب أن تشافي يجد الأشياء التي تحدث في الدوري الإسباني غريبة، لكنه يجد من الطبيعي أنه خلال مسيرته الكروية بأكملها، لمدة 20 عامًا، قام ناديه بدفع 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق "نيغريرا".
وتابع: "خلال مسيرة تشافي بأكملها، 600 مباراة بألقابها المختلفة كان برشلونة يدفع أموالا لنائب رئيس لجنة الحكام، ونحن لا نقول ذلك، القاضي والمدعي العام والحرس المدني يقولون ذلك".
وهو ما رد عليه تشافي، قائلا: "أنا أؤمن بنزاهة الحكام، لا أحب الضغوط التي يتعرضون لها، لكن لا تسألوني بعد الآن عن الجدل، لطالما احترمت مدريد، ولست مع الحروب".
هجوم لابورتا على التحكيم وتقديم شكوى
آخر الفصول في الأزمة بين برشلونة وريال مدريد، هو هجوم حاد من خوان لابورتا ضد التحكيم وإعلانه تقديم شكوى رسمية ضد حكام مباراة ريال مدريد وألميريا.
واتهم رئيس برشلونة غريمه ريال مدريد، بالضغط على الحكام والاستفادة من أخطاء التحكيم بشكل واضح هذا الموسم، وأكد تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني.
ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، ثم برشلونة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة أيضًا.