توتر شديد في علاقة ريال مدريد وبرشلونة

يعيش ناديا ريال مدريد وبرشلونة على صفيح ساخن، ويبدو أن الغريمين التقليديين للدوري الإسباني نقلا مواجهتهما الساخنة دائما على أرضية الملعب إلى ساحات القضاء وفضاء الإعلام.

ولا يفوت حاليًّا رئيسا ريال مدريد وبرشلونة، فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا، أي فرصة دون أن ينتقد كل طرف الآخر.

هجوم ريال مدريد ودخوله طرفا في "قضية نيغريرا"

بدأت المعركة الكلامية بين الثنائي منذ اندلاع أزمة "قضية نيغريرا" الشهيرة التي تورط فيها نادي برشلونة.

ويدين ريال مدريد نظيره برشلونة بسبب قضية نيغريرا، والتي تتمحور حول علاقة برشلونة المزعومة مع نيغريرا (نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام)، والمتهم فيها النادي الكتالوني بتقديم رشاوى للتحكيم.

ويشير ريال مدريد إلى أنه هناك مؤشرات على فساد رياضي على درجة غير عادية من الخطورة.

وفي مستند مكون من 29 صفحة من الادعاءات المرسلة إلى محكمة برشلونة الإقليمية، طلب ريال مدريد رفض الاستئناف الذي قدمه برشلونة على اعتبار ريال مدريد خصما في الدعوى.

ويرى ريال مدريد أن منظومة كرة القدم تضررت وهم جزء منها وليس من الضروري أن الضرر يكون قد وقع عليهم بشكل مباشر.

وورد في رسالة ريال مدريد أن النادي يشعر بالإهانة كمشارك في الليغا، ويوضح أن كل من ينظم أو يدير مسابقة يجب أن يعتبر متضررًا، من انخراط برشلونة في سلوك تحكيمي فاسد.