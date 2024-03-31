تورط لاعب دولي مصري في فضيحة منشطات

كشفت تقارير إعلامية عن تورط لاعب دولي مصري، دون الكشف عن اسمه، في فضيحة منشطات.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "عندي خبر سيئ وأنا لا أحب الفضائح ولكن لدي الموضوع من بدايته لنهايته، ولن أصرح باسم اللاعب، ولكن فيه لاعب دولي مهم جدا لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية، ولديه مشكلة كبيرة في المنشطات".

وأضاف: "اللاعب كان لديه سابقا مشكلة صغيرة وانتهت، لذلك يتم إجراء الاختبار له كل شهرين، وأتمنى من الله تنتهي الأزمة على خير، والموضوع سيعرف آجلا أم عاجلا، وربنا يكفي الجميع شر الشماتة، وأي شخص سيحاول التواصل معي لمعرفة اسم اللاعب مني لن يحدث هذا".