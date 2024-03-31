تورط لاعب دولي مصري في فضيحة منشطات
كشفت تقارير إعلامية عن تورط لاعب دولي مصري، دون الكشف عن اسمه، في فضيحة منشطات.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "عندي خبر سيئ وأنا لا أحب الفضائح ولكن لدي الموضوع من بدايته لنهايته، ولن أصرح باسم اللاعب، ولكن فيه لاعب دولي مهم جدا لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية، ولديه مشكلة كبيرة في المنشطات".
وأضاف: "اللاعب كان لديه سابقا مشكلة صغيرة وانتهت، لذلك يتم إجراء الاختبار له كل شهرين، وأتمنى من الله تنتهي الأزمة على خير، والموضوع سيعرف آجلا أم عاجلا، وربنا يكفي الجميع شر الشماتة، وأي شخص سيحاول التواصل معي لمعرفة اسم اللاعب مني لن يحدث هذا".
من جانبها، كشفت صحيفة "المصري اليوم"، أن اللاعب المقصود بتصريحات "شوبير" هو رمضان صبحي، نجم بيراميدز، موضحة أن اللاعب يواجه مشكلة في كشف المنشطات الذي أجري له منذ فترة عقب إحدى مباريات فريقه.
وأشارت إلى وصول خطاب إلى نادي بيراميدز، من اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، بشأن وجود تلاعب في نتيجة عينة المنشطات التي أجريت لرمضان صبحي، ولم يتم توقيع أي عقوبة على اللاعب حتى الآن.
فيما قالت تقارير أخرى، أن "اللاعب عندما تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات، فإن الطبيب المختص تأخر في الحضور لسحب العينة وهو ما أغضب رمضان ودخل في أزمة معه وقتها".
وأشار التقرير: "سحب العينة تم منذ 8 أشهر، ورمضان فوجئ بوصول خطاب يؤكد أن نتيجة العينة جاءت فاسدة وحتى الآن اللاعب بريء من تعاطي المنشطات وجاهز للرد على ما جاء في خطاب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات".
وكان منتخب مصر قد خسر بطولة كأس العاصمة أمام نظيره منتخب كرواتيا، بعدما خسر المباراة النهائية، بنتيجة 4/2.
ومن المقرر أن تكون أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، في الثالث من يونيو المقبل أمام منتخب بوركينا فاسو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويليها بنحو أسبوع مواجهة غينيا بيساو بالتصفيات ذاتها.