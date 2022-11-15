رينارد يفسر قراره باستبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لكأس العالم

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، خلال مؤتمر صحفي في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، عن مواجهة الفريق القادمة وعن لقاء منتخب الأرجنتين المرتقب، وعلق على استبعاد فهد المولد من قائمة كأس العالم.

وقام المدرب الفرنسي هيرفي رينارد باستبعاد فهد المولد من تشكيلة المنتخب السعودي، “كإجراء احترازي” بسبب قضية منشطات، وضم نواف العابد بدلا منه.

وعلق رينارد خلال حديثه عن استبعاد "فهد المولد" من قائمة المنتخب السعودي قائلا إنه "أكثر من تأثر بقرار استبعاده عن قائمة المونديال، بسبب التوقيت الذي استبعد فيه".

وأوضح: "سأفتقد فهد لأنه لاعب مهم للمنتخب، وكان لاعبا مؤثرا معنا في التصفيات، فقد سجل 4 أهداف وصنع مثلها، ومن جاء بديلا عنه نثق به، ونثق بالفريق الذي لدينا".

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة رينارد لخوض آخر مباراة ودية، التي ستجمع بين الاخضر ونظيره منتخب كرواتيا، مساء غد الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمونديال كأس العالم في قطر 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء قال رينارد: "هذه مباراتنا الودية الأخيرة قبل أسبوع من لقائنا الأول في المونديال، فاللعب أمام منتخب كرواتيا يعد خيارا جيدا قبل المونديال، فهم يملكون مدربا رائعا".

وتابع رينارد حديثه: "منتخب كرواتيا هو أحد المرشحين لتحقيق كأس العالم، فقد وصلوا إلى نهائي النسخة الماضية من كأس العالم، ولديهم لاعبون رائعون، كما أنني أحترم مدربهم كثيرا، فهو يقود المنتخب الكرواتي منذ 2017".

وأوضح المدرب الفرنسي أن المباريات الرسمية تختلف عن الودية، "خلال مسيرتي في التدريب خضت الكثير من اللقاءات، لكن المباريات الرسمية هي الأهم دائما، فالمباريات الإعدادية تختلف عن الرسمية لاختلاف الظروف تماما".

وأضاف هيرفي رينارد: "ستختلف مباراة كرواتيا عن المباراة الأولى أمام الأرجنتين، ولكن اللاعبين سيكونون جاهزين لتقديم أفضل ما لديهم في 22 نوفمبر المقبل".

وعن نقل المباراة من ملعب "مرسول بارك" إلى ملعب الأمير "فيصل بن فهد" علق رينارد "أن ذلك بسبب عدم جاهزية أرضية مرسول بارك، وعن تغيير موعد المباراة من الـ1 ظهرا إلى الـ3 عصرا أوضح أنه في كرة القدم يجب أن تتكيف مع جميع الظروف".

ووجه مدرب المنتخب السعودي رسالة للجماهير السعودية قائلا: "رسالتي الآن لكم أن تثقوا باللاعبين، فأنتم تعرفونهم جيدا، ونعلم أن البطولة كبيرة، ولكن علينا أن نتمسك بالثقة ونشعر بها، وسنلعب بأفضل مستوى".

وأعلن مدرب المنتخب الفرنسي أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، ومستعدون للعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة، ومن بينهم القائد سلمان الفرج، فقد شعرنا بالقلق لإصابته، لكن اللاعب جاهز للمشاركة أمام كرواتيا، وهو قائد الفريق ولاعب مهم للفريق ".

وختم رينارد حديثه في المؤتمر قائلا: أوجه رسالتي لكل اللاعبين، من المهم أن نتحد ونتحلى بروح الفريق الواحد، ويجب علينا تقديم كل ما لدينا في البطولة ".

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.